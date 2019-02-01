«Локомотив» уступил «Торпедо»

Ярославскийпотерпел поражение от нижегородского(2:3 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фрагмент матча twitter.com/torpedonn 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубль оформил нападающий Владимир Галузин, еще одна шайба на счету Эндрю Кэлофа.

В составе гостей отличились Данил Юртайкин и Максим Осипов.

«Локомотив» занимает 3-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. «Торпедо» с 57 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.