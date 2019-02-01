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    «Локомотив» уступил «Торпедо»

    КХЛ Торпедо Локомотив
    Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» (2:3 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей дубль оформил нападающий Владимир Галузин, еще одна шайба на счету Эндрю Кэлофа.

    В составе гостей отличились Данил Юртайкин и Максим Осипов.

    «Локомотив» занимает 3-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. «Торпедо» с 57 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Юртайкин — 9 (Локтионов), 17:21 — 0:1. Осипов — 2 (бол., Алексеев), 20:56 — 0:2. Кейлоф — 20 (Баранцев), 31:37 — 1:2. Галузин — 10 (Жафяров), 41:24 — 2:2. Галузин — 11 (Аляев), 64:58 — 3:2Вратари: Браст — КоноваловБроски: 24 (6+6+9+3) — 33 (10+11+11+1)Штраф: 6 — 31
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