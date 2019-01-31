ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»

Московскийодержал домашнюю победу над казанским(5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи голами отметились Михаил Григоренко (25-я минута), Кирилл Капризов (34), Андрей Светлков (47), Александр Романов (51) и Константин Окулов (57).

За гостей дубль оформил Роб Клинкхаммер (5, 43), еще по разу отличились Альберт Яруллин (32) и Владимир Ткачев (59)

ЦСКА с 90 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на пятой строчке на Востоке — 73 очка.

В следующем матче армейцы 2 февраля на выезде сыграют с «Северсталью», а казанцы в тот же день в Москве встретятся со «Спартаком».