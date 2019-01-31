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    ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»

    КХЛ ЦСКА Ак Барс
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Ак Барс»
    ЦСКА — «Ак Барс»
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    В составе победителей встречи голами отметились Михаил Григоренко (25-я минута), Кирилл Капризов (34), Андрей Светлков (47), Александр Романов (51) и Константин Окулов (57).

    За гостей дубль оформил Роб Клинкхаммер (5, 43), еще по разу отличились Альберт Яруллин (32) и Владимир Ткачев (59)

    ЦСКА с 90 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на пятой строчке на Востоке — 73 очка.

    В следующем матче армейцы 2 февраля на выезде сыграют с «Северсталью», а казанцы в тот же день в Москве встретятся со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
    Голы: Клинкхаммер — 17 (Педан), 5:33 — 0:1. Григоренко — 15 (бол., Слепышев, Капризов), 25:02 — 1:1. Яруллин — 4 (Педан, Свитов), 32:09 — 1:2. Капризов — 24 (Григоренко), 34:40 — 2:2. Клинкхаммер — 18 (мен., Попов), 43:35 — 2:3. Светлаков — 6 (Робинсон, Капризов), 47:13 — 3:3. Романов — 1 (Вей, Григоренко), 51:43 — 4:3. Окулов — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 57:52 — 5:3. Ткачев — 8 (Свитов, Галиев), 59:16 — 5:4Вратари: Юханссон — Подъяпольский (5:12 — 5:33, 59:09 — 59:16, 59:30 — 59:39, 59:50)Броски: 40 (14+14+12) — 24 (8+8+8)Штраф: 8 — 20
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