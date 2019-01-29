«Салават Юлаев» уступил «Йокериту»

Финскийодержал победу над(4:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Сакари Маннинен (12-я минута), Никлас Йенсен (38), Алекс Грант (48) и Марко Анттила (60, п.в.).

Единственную шайбу уфимцев забросил Йоонас Кемппайнен (36).

«Йокерит», набрав 72 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» занимает шестое место на «Востоке» — 66 очков.

В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против «Сибири», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Амуром».