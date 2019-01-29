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    «Салават Юлаев» уступил «Йокериту»

    КХЛ Салават Юлаев Йокерит
    Финский «Йокерит» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе победителей отличились Сакари Маннинен (12-я минута), Никлас Йенсен (38), Алекс Грант (48) и Марко Анттила (60, п.в.).

    Единственную шайбу уфимцев забросил Йоонас Кемппайнен (36).

    «Йокерит», набрав 72 очка, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» занимает шестое место на «Востоке» — 66 очков.

    В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против «Сибири», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Амуром».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Маннинен — 19 (Мозес, Грант), 11:55 — 0:1. Кемппайнен — 17 (Ларсен, Хартикайнен), 35:22 — 1:1. Н. Йенсен — 18 (Мозес, Маннинен), 37:14 — 1:2. Грант — 11 (Регин, О`Нилл), 47:23 — 1:3. Анттила — 10 (п.в., Леписто), 59:27 — 1:4Вратари: Метсола (57:21 — 59:27) — КалныньшБроски: 33 (14+7+12) — 23 (6+11+6)Штраф: 8 — 10
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