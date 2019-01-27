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    Столичный дивизион — победитель Матча звезд НХЛ 2019 года

    НХЛ
    В калифорнийском Сан-Хосе состоялся Матч звезд Национальной хоккейной лиги 2019 года.

    Хоккеисты Столичного дивизиона
    Хоккеисты Столичного дивизиона
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    В первом полуфинале команда Центрального дивизиона обыграла Тихоокеанский дивизион со счетом 10:4 (7:1, 3:3).

    По четыре балла за результативность в составе победителей набрали Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3). По три очка в активе Микко Рантанена (2+1), Патрика Кейна (2+1) и Блейка Уилера (0+3).

    За проигравших шайбы забросили Джонни Годро, Брент Бернс и Эрик Карлссон, оформивший дубль.

    Обзор первого полуфинала

    Во втором полуфинале Столичный дивизион нанес поражение Атлантическому дивизиону — 7:4 (3:2, 4:2).

    Главным героем встречи стал Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Дубль также оформил Сет Джонс, еще по шайбе забросили Крис Летанг, Себастьян Ахо и Кэм Аткинсон.

    За проигравших отличились Джек Айкел, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Джон Таварес. Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду 7 минут 33 секунды и окончил матч с показателем полезности «-1». Андрей Василевский отразил 10 бросков из 13.

    Обзор второго полуфинала

    В финале Столичный дивизион уверенно разобрался с Центральным дивизионом — 10:5 (5:0, 5:5).

    По пять баллов за результативность в составе победителей набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Дубль оформил Кэм Аткинсон.

    У Центрального дивизиона голами отметились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен дважды.

    Обзор финала

    Самым ценным игроком Матча звезд впервые признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он стал лишь шестым игроком в истории лиги, которому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звезд. 0

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