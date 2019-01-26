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    Дубль Томаса принес «Трактору» победу над «Ак Барсом»

    КХЛ Ак Барс Трактор
    Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    В составе победителей дубль оформил Кристиан Томас (9-я и 44-я минуты). Единственную шайбу гостей забросил Джастин Азеведо (55).

    «Трактор» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» расположился на четвертой строчке, имея в активе 72 очка.

    В следующем матче челябинцы 30 января примут «Витязь», а казанцы днем ранее сыграют с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Томас — 8 (Петров, Бергстрем), 9:56 — 0:1. Томас — 9 (бол., Стоа, Бергстрем), 44:27 — 0:2. Азеведо — 13 (Ткачев), 55:04 — 1:2Вратари: Подъяпольский (58:58) — ДемченкоБроски: 26 (10+10+6) — 20 (10+5+5)Штраф: 6 — 4
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