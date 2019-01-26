Дубль Томаса принес «Трактору» победу над «Ак Барсом»

Казанскийпотерпел домашнее поражение от челябинского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Томас (9-я и 44-я минуты). Единственную шайбу гостей забросил Джастин Азеведо (55).

«Трактор» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» расположился на четвертой строчке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче челябинцы 30 января примут «Витязь», а казанцы днем ранее сыграют с «Автомобилистом».