«Металлург» выиграл в уральском дерби

Игроки «Металлурга»
«Металлург»
Хозяева выиграли со счетом 2:0.
«Металлург» вышел вперед на 19-й минуте после ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина. Шайба была записана на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде Павел Дорофеев укрепил преимущество хозяев.
«Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (51 очко) идет восьмым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Береглазов — 4 (мен.), 18:24 — 1:0. Дорофеев — 1 (Булирж, Расмуссен), 35:51 — 2:0Вратари: Загидулин — СудницинШтраф: 10 — 4Броски: 25 (5+14+6) — 17 (6+7+4)