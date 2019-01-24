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    «Металлург» выиграл в уральском дерби

    Металлург Мг Трактор КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» принимал нижегородское «Торпедо».

    Игроки «Металлурга»
    Игроки «Металлурга»
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    Хозяева выиграли со счетом 2:0.

    «Металлург» вышел вперед на 19-й минуте после ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина. Шайба была записана на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде Павел Дорофеев укрепил преимущество хозяев.

    «Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (51 очко) идет восьмым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Береглазов — 4 (мен.), 18:24 — 1:0. Дорофеев — 1 (Булирж, Расмуссен), 35:51 — 2:0Вратари: Загидулин — СудницинШтраф: 10 — 4Броски: 25 (5+14+6) — 17 (6+7+4)
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