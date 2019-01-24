«Металлург» выиграл в уральском дерби

В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорскийпринимал нижегородское

Хозяева выиграли со счетом 2:0.

«Металлург» вышел вперед на 19-й минуте после ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина. Шайба была записана на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде Павел Дорофеев укрепил преимущество хозяев.

«Металлург» набрал 72 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» (51 очко) идет восьмым.