«Локомотив» прервал победную серию ЦСКА

Ярославскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Максим Осипов (19-я минута) и Евгений Коротков (26). Единственную шайбу гостей забросил Мэт Робинсон (29).

ЦСКА с 86 очками занимает первое место в Западной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке — 71 очко.

В следующем матче армейцы 26 января на выезде сыграют с «Барысом», а железнодорожники двумя днями ранее примут «Слован».