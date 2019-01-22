«Локомотив» прервал победную серию ЦСКА

«Локомотив»
ХК «Локомотив»
В составе победителей отличились Максим Осипов (19-я минута) и Евгений Коротков (26). Единственную шайбу гостей забросил Мэт Робинсон (29).
ЦСКА с 86 очками занимает первое место в Западной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке — 71 очко.
В следующем матче армейцы 26 января на выезде сыграют с «Барысом», а железнодорожники двумя днями ранее примут «Слован».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Осипов — 1 (Козун, Черепанов), 19:59 — 1:0. Коротков — 1 (Коршков), 26:27 — 2:0. Робинсон — 4 (Калинин, Капризов), 29:35 — 2:1Вратари: Коновалов — Юханссон (57:48 — 59:01, 59:13)Броски: 19 (6+12+1) — 25 (10+7+8)Штраф: 2 — 8