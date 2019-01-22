«Кунлунь» по буллитам проиграл «Салавату Юлаеву»

» на домашнем льду уступил по буллитамсо счетом 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В составе «Куньлуня» отличились Грег Сквайрз, Олли Палола. За «Салават» забили Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, который также реализовал и победный буллит.

«Салават» прервал 3-матчевую серию поражений. Это первый матч «Куньлуня» под руководством Курта Фрэйзера.

После этой игры «Салават Юлаев», набрав 64 очка, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 44 балла, занимает девятое место на Востоке.

В следующем матче 24 января команды вновь сыграют между собой.