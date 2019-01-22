«Кунлунь» по буллитам проиграл «Салавату Юлаеву»

Фрагмент матча
ХК «Салават Юлаев»
В составе «Куньлуня» отличились Грег Сквайрз, Олли Палола. За «Салават» забили Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, который также реализовал и победный буллит.
«Салават» прервал 3-матчевую серию поражений. Это первый матч «Куньлуня» под руководством Курта Фрэйзера.
После этой игры «Салават Юлаев», набрав 64 очка, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 44 балла, занимает девятое место на Востоке.
В следующем матче 24 января команды вновь сыграют между собой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Солодухин — 6 (Рыбин, Сергеев), 18:24 — 0:1. Сквайрз — 3 (Бартли, Лофквист), 32:30 — 1:1. Палола — 15 (бол., Лофквист, Латта), 37:29 — 2:1. Кугрышев — 15 (бол., Хохряков, Ткачев), 54:51 — 2:2Победный буллит: КугрышевВратари: Лазушин — КареевШтраф: 8-4Броски: 38 (6+15+15+2) — 32 (13+5+9+5)