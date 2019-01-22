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    «Кунлунь» по буллитам проиграл «Салавату Юлаеву»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Салават Юлаев
    «Куньлунь» на домашнем льду уступил по буллитам «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).

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    В составе «Куньлуня» отличились Грег Сквайрз, Олли Палола. За «Салават» забили Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, который также реализовал и победный буллит.

    «Салават» прервал 3-матчевую серию поражений. Это первый матч «Куньлуня» под руководством Курта Фрэйзера.

    После этой игры «Салават Юлаев», набрав 64 очка, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 44 балла, занимает девятое место на Востоке.

    В следующем матче 24 января команды вновь сыграют между собой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Солодухин — 6 (Рыбин, Сергеев), 18:24 — 0:1. Сквайрз — 3 (Бартли, Лофквист), 32:30 — 1:1. Палола — 15 (бол., Лофквист, Латта), 37:29 — 2:1. Кугрышев — 15 (бол., Хохряков, Ткачев), 54:51 — 2:2Победный буллит: КугрышевВратари: Лазушин — КареевШтраф: 8-4Броски: 38 (6+15+15+2) — 32 (13+5+9+5)
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