«Адмирал» разгромил «Авангард»

нанес домашнее поражениев матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. За «Авангард» забил Дэвид Деарне.

«Адмирал» с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».