«Адмирал» разгромил «Авангард»

Хоккеисты «Адмирала»
ХК «Адмирал»
В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. За «Авангард» забил Дэвид Деарне.
«Адмирал» с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.
В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Полак (Таталин, Дьяков), 04:00 (1:0); Бутузов (Черников), 10:05 (2:0); Деарне, 26:54 (2:1); Мищенко (Бутузов, Черников), 30:23 (3:1, бол); Черников, 59:55, (4:1, ПВ)