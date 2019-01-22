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    «Адмирал» разгромил «Авангард»

    КХЛ Адмирал Авангард
    «Адмирал» нанес домашнее поражение «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    Хоккеисты «Адмирала»
    Хоккеисты «Адмирала»
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    В составе «Адмирала» отличились Войтех Полак, Владимир Бутузов, Иван Мищенко и Александр Черников. За «Авангард» забил Дэвид Деарне.

    «Адмирал» с 33 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе 71 балл, занимает вторую строчку.

    В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Сибирь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Полак (Таталин, Дьяков), 04:00 (1:0); Бутузов (Черников), 10:05 (2:0); Деарне, 26:54 (2:1); Мищенко (Бутузов, Черников), 30:23 (3:1, бол); Черников, 59:55, (4:1, ПВ)
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