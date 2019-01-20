Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ, победив дивизион Боброва

В финале Матча звезд КХЛобыгралсо счетом 4:3.

У победителей встречи дубль оформил Даррен Диц и по разу отличились Антон Бурдасов и Ян Коларж.

В составе Дивизиона Боброва две шайбы забросил Дмитрий Кагарлицкий, еще одну — Вадим Шипачев.

Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут.

Накануне сборная дивизиона Чернышева также победила в мастер-шоу. Это первый в истории Матчей звезд КХЛ случай, когда победители мастер-шоу выиграли и саму игру.

В матче за третье место Матча звезд КХЛ Дивизион Харламова в серии булитов переиграл Дивизион Тарасова — 8:7.

Матч звезд КХЛ. Финал Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 4:3 (3:1, 1:2) Голы: Кагарлицкий — 1 (Марченко), 2:07 — 0:1. Бурдасов — 2 (Верба, Хольм), 3:42 — 1:1. Дитц — 1 (Верба), 3:58 — 2:1. Дитц — 2 (Широков), 6:28 — 3:1. Коларж — 1, 12:49 — 4:1. Шипачев — 2 (Майоне, Марченко), 13:45 — 4:2. Кагарлицкий — 2 (Марченко), 16:53 — 4:3Вратари: Бобков — Хелльберг (Гудачек, 10:00, 18:38)Броски: 12 (7+5) — 25 (11+14)

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЁВА — ПОБЕДИТЕЛЬ #KHLAllStar!

Абсолютный победитель! И мастер-шоу, и все матчи за нами! 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/FIprq6bDHf — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 20 января 2019 г.

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