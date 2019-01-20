Дивизион Харламова победил в матче за третье место Матча звезд КХЛ

Дивизион Харламова
КХЛ
Основное время встречи завершилось вничью — 7:7.
В составе Дивизиона Харламова по две шайбы забросили Найджел Доус (5-я, 17-я минуты) и Сергей Мозякин (8, 14) и по разу отличились Виталий Кравцов (12) и Стефан Да Коста (17).
У Дивизиона Тарасова дубль оформил Кирилл Капризов (7, 19), еще по шайбе забросили Кристиан Хенкель (8), Эрик О’Делл (9), Антон Васильев (14) и Миро Аалтонен (19).
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Дивизиона Харламова, победный бросок на счету Даниса Зарипова.
Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут.
Матч звезд КХЛ. Матч за 3-е место
Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова — 8:7 Б (2:3, 5:4, 0:1)
Голы: Доус — 1 (Да Коста, Антипин), 5:28 — 1:0. Капризов — 1 (О`Делл, Робинсон), 7:48 — 1:1. Мозякин — 3 (Зарипов), 8:15 — 2:1. Хенкель — 2 (Ржепик, Аалтонен), 8:43 — 2:2. О`Делл — 1 (Накладал), 9:58 — 2:3. Ржепик — 2 (Аалтонен, Капризов), 12:06 — 2:4. Кравцов — 1 (Да Коста), 12:43 — 3:4. Васильев — 2 (Хенкель, Локтионов), 14:33 — 3:5. Мозякин — 4 (Зарипов, Хисамутдинов), 14:40 — 4:5. Да Коста — 1 (Антипин), 16:56 — 5:5. Доус — 2 (Да Коста), 17:29 — 6:5. Аалтонен — 1 (Хенкель, Капризов), 19:12 — 6:6. Постма — 1 (Доус, Да Коста), 19:42 — 7:6. Капризов — 2 (Ржепик, Аалтонен), 19:51 — 7:7Победный буллит: ЗариповВратари: Подъяпольский (Коварж, 10:00) — Юханссон (19:12 — 19:12, 19:42 — 19:51)Броски: 28 (12+16) — 24 (13+11)