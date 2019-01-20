Дивизион Харламова победил в матче за третье место Матча звезд КХЛ

В матче за третье место Матча звезд КХЛ Дивизион Харламова по буллитам обыграл Дивизион Тарасова — 8:7.

Основное время встречи завершилось вничью — 7:7.

В составе Дивизиона Харламова по две шайбы забросили Найджел Доус (5-я, 17-я минуты) и Сергей Мозякин (8, 14) и по разу отличились Виталий Кравцов (12) и Стефан Да Коста (17).

У Дивизиона Тарасова дубль оформил Кирилл Капризов (7, 19), еще по шайбе забросили Кристиан Хенкель (8), Эрик О’Делл (9), Антон Васильев (14) и Миро Аалтонен (19).

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Дивизиона Харламова, победный бросок на счету Даниса Зарипова.

Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут.