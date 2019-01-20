Дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова в полуфинале Матча звезд

Сборная дивизионавыиграла у дивизионав первом полуфинале Матча звезд КХЛ — 5:3 (2:2, 3:1).

Самым результативным игроком стал форвард дивизиона Харламова Сергей Мозякин, набравший 3 (1+2) очка.

Во втором периоде в составе дивизиона Харламова буллит взялся исполнять главный тренер Зинэтула Билялетдинов, но не смог переиграть Юху Метсолу.

Отметим, что команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут.

Матч звезд КХЛ. 1/2 финала Дивизион Чернышева — Дивизион Харламова — 5:3 (2:2, 3:1) Голы: Михайлов — 1, 1:16 — 1:0. Мозякин — 1 (Постма, Хисамутдинов), 3:07 — 1:1. Михеев — 1, 3:46 — 2:1. Хисамутдинов — 1 (Мозякин, Зарипов), 5:22 — 2:2. Верба — 1 (Михайлов), 14:32 — 3:2. Мозякин — 2 (Антипин), 16:24 — 3:3. Старченко — 1 (Хольм), 16:33 — 4:3. Бурдасов — 1 (п.в., Ларсен), 19:59 — 5:3Нереализованный буллит: Билялетдинов (Дивизион Харламова), 12:14 (Вратарь)Вратари: Метсола — Коварж (Подъяпольский, 10:00, 19:43)Броски: 18 (8+10) — 26 (15+11)

Во втором полуфинале сборная дивизиона Тарасова встретится с командой дивизиона Боброва. 0