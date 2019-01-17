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    «Локомотив» разгромил «Куньлунь Ред Стар»

    КХЛ Локомотив Куньлунь Ред Стар
    В выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» разгромил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).

    Хоккеисты «Локомотива»
    Хоккеисты «Локомотива»
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    Третью победу кряду «железнодорожникам» принесли голы Дениса Алексеева, Артура Каюмова, Андрея Локтионова, Брэндона Козуна и Даниила Апалькова.

    Китайская команда ответила единственным точным броском в исполнении Виктора Бартли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
    Голы: Алексеев — 10 (Денисенко), 9:03 — 0:1. Каюмов — 5 (Иванов, Афанасьев), 10:04 — 0:2. Локтионов — 14 (мен.), 19:56 — 0:3. Козун — 15 (бол., Иванов, Кудрявцев), 28:14 — 0:4. Бартли — 5 (Лунд, Мертль), 45:24 — 1:4. Апальков — 8 (Ильенко, Коротков), 52:29 — 1:5Вратари: Кархунен (Цзэхао Сунь, 20:00) — ИсаевШтраф: 16 — 12Броски: 35 (16+8+11) — 26 (11+10+5)

    «Локомотив» — третий в Западной конференции (69 очков), «Куньлунь» — девятый в Восточной конференции (43 очка). 0

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