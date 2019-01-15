ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Йокерит» проиграл «Адмиралу», ЦСКА будет принимать «Магнитку»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 января

    КХЛ Адмирал Йокерит Локомотив Амур Сибирь Сочи Северсталь Куньлунь Ред Стар Салават Юлаев Спартак Авангард Барыс СКА ЦСКА Нефтехимик Металлург Мг Динамо Минск Витязь Автомобилист Динамо Рига Слован Трактор
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»«МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков» Серена УильямсAustralian Open. Вылет Касаткиной, победы Халеп, Медведева, Вавринки и Джоковича «Торонто» — «Колорадо»НХЛ. Голы Овечкина и Тарасенко, 17 сейвов Варламова и хет-трик Седерберга
  • 16:36
    • Защитник «Ливерпуля» выбыл на четыре недели
  • 16:21
    • «Челси» назвал «Реалу» цену за Азара
  • 16:07
    • Орлов: Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии
  • 15:08
    • Чех решил завершить карьеру
  • 14:54
    • Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Анкаре
  • 12:55
    • Лидер «Тоттенхэма» выбыл из строя на месяц
  • 12:39
    • Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open, Блинкова выбыла
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Адмирала»
    Хоккеисты «Адмирала»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Адмирал» — «Йокерит» — 4:1

    Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и финским «Йокеритом».

    Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились нападающие Войтех Полак, Константин Глазачев, Василий Стрельцов и Сергей Коньков​.

    «Адмирал» набрал 31 очко и замыкает таблицу Восточной конференции. У «Йокерита» — 66 очков, команда идет четвертой на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Н. Йенсен — 14 (Лауридсен, Столлери), 3:24 — 0:1. Полак — 5 (Зайцев, Кубат), 37:36 –1:1. Глазачев — 15 (бол., Вихарев, Дьяков), 45:09 — 2:1. Коньков — 10 (Мерескин), 57:32 — 3:1. А. Стрельцов — 6 (п.в., Глазачев), 59:24 — 4:1Вратари: Серебряков — Запольски (57:58 — 59:24)Штраф: 10 — 18Броски: 18 (5+7+6) — 36 (17+11+8)

    «Амур» — «Локомотив» — 0:2

    «Локомотив» одержал выездную победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:0.

    В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.

    20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

    «Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Козун — 14, 15:45 — 0:1. Денисенко — 4 (бол.), 33:53 — 0:2Вратари: Лангхамер — КоноваловШтраф: 12 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 32 (11+10+11)

    «Куньлунь» — «Северсталь»

    «Сибирь» — «Сочи»

    «Барыс» — «Спартак»

    «Авангард» — «Салават Юлаев»

    СКА — «Нефтехимик»

    «Динамо» Мн — «Витязь»

    ЦСКА — «Металлург» Мг

    «Слован» — «Трактор»

    «Динамо» Р — «Автомобилист»

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 00:21
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Спартак»
  • 1.85
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду — ключ «Ювентуса» к победе в Лиге чемпионов
    • 21:42 10/01/2019     Гарет Бейл
  • Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период
    • 13:34 12/01/2019     Олег Кононов
  • Планы на зиму: «Спартак»
    • 21:36 10/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Леандро Паредес Футбол Трансферный дайджест. 8-14 январяУведет ли «Челси» звезду «Зенита», «Реал» нацелился на польского форварда, переедет ли лучший бомбардир «Удинезе» в Милан и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:270
  • 16:54
    • «Ман Сити» купил защитника и отдал в аренду
  • 15:37
    • «Локомотив» всухую переиграл «Амур»
  • 15:22
    • «Адмирал» дома выиграл у «Йокерита»
    Хоккеисты «Адмирала» Хоккей КХЛ. «Йокерит» проиграл «Адмиралу», ЦСКА будет принимать «Магнитку»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 января 15:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вылетит ли «Валенсия» из Кубка Испании?
  • 4.67
    •
  • 14:41
    • Стало известно, когда состоится перенесенный мужской спринт в Рупольдинге
  • 14:15
    • Халеп одержала волевую победу в первом круге Australian Open
  • 14:02
    • Джокович с победы стартовал на Australian Open
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ 01:290
  • 10:49
    • Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды
  • 10:40
    • Ольссон подписал контракт с «Краснодаром»
  • 09:33
    • Харден набрал 57 очков в матче против «Мемфиса», «Бостон» проиграл «Бруклину»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие