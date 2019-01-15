КХЛ. «Йокерит» проиграл «Адмиралу», ЦСКА будет принимать «Магнитку»

«Адмирал» — «Йокерит» — 4:1

Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и финским «Йокеритом».

Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

В составе победителей отличились нападающие Войтех Полак, Константин Глазачев, Василий Стрельцов и Сергей Коньков​.

«Адмирал» набрал 31 очко и замыкает таблицу Восточной конференции. У «Йокерита» — 66 очков, команда идет четвертой на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Н. Йенсен — 14 (Лауридсен, Столлери), 3:24 — 0:1. Полак — 5 (Зайцев, Кубат), 37:36 –1:1. Глазачев — 15 (бол., Вихарев, Дьяков), 45:09 — 2:1. Коньков — 10 (Мерескин), 57:32 — 3:1. А. Стрельцов — 6 (п.в., Глазачев), 59:24 — 4:1Вратари: Серебряков — Запольски (57:58 — 59:24)Штраф: 10 — 18Броски: 18 (5+7+6) — 36 (17+11+8)

«Амур» — «Локомотив» — 0:2

«Локомотив» одержал выездную победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:0.

В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.

20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.

«Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Голы: Козун — 14, 15:45 — 0:1. Денисенко — 4 (бол.), 33:53 — 0:2Вратари: Лангхамер — КоноваловШтраф: 12 — 10Броски: 26 (6+12+8) — 32 (11+10+11)

«Куньлунь» — «Северсталь»

«Сибирь» — «Сочи»

«Барыс» — «Спартак»

«Авангард» — «Салават Юлаев»

СКА — «Нефтехимик»

«Динамо» Мн — «Витязь»

ЦСКА — «Металлург» Мг

«Слован» — «Трактор»

«Динамо» Р — «Автомобилист»