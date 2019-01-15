КХЛ. «Йокерит» проиграл «Адмиралу», ЦСКА будет принимать «Магнитку»

«Адмирал» — «Йокерит» — 4:1
Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и финским «Йокеритом».
Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.
В составе победителей отличились нападающие Войтех Полак, Константин Глазачев, Василий Стрельцов и Сергей Коньков.
«Адмирал» набрал 31 очко и замыкает таблицу Восточной конференции. У «Йокерита» — 66 очков, команда идет четвертой на Западе.
«Амур» — «Локомотив» — 0:2
«Локомотив» одержал выездную победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:0.
В составе победителей отличились Брэндон Козун и Григорий Денисенко.
20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов в восьмой раз в сезоне сохранил свои ворота сухими.
«Локомотив» набрал 67 очков и поднялся на третье место на Западе. «Амур» (32 очка) — двенадцатый на Востоке.
«Куньлунь» — «Северсталь»
«Сибирь» — «Сочи»
«Барыс» — «Спартак»
«Авангард» — «Салават Юлаев»
СКА — «Нефтехимик»
«Динамо» Мн — «Витязь»
ЦСКА — «Металлург» Мг
«Слован» — «Трактор»