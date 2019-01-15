«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

«Авангард» добыл победу
khl.ru
Победный буллит на счету у Давида Деарне.
Таким образом, омский клуб обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это произошло благодаря тому, что «Авангард» доиграл до овертайма в матче регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» и набрал одно очко.
Кроме того, на подобный исход повлияло поражение «Куньлуня» от «Северстали» (1:4).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Арзамасцев — 8 (бол., Ткачев), 8:02 — 0:1. Деарне — 5 (Фрэнсон, Шумаков), 26:27 — 1:1. Бек — 15 (бол., Деарне, Шумаков), 28:14 — 2:1. Бурмистров — 4 (Кугрышев), 29:15 — 2:2. Столберг — 5 (мен., Семенов, Фрэнсон), 39:39 — 3:2. Семенов — 13 (Петров), 52:53 — 4:2. Арзамасцев — 9 (Кугрышев), 57:12 — 4:3. Бурдасов — 19 (Жарков), 57:41 — 4:4Победный буллит: ДеарнеВратари: Налимов — МетсолаШтраф: 20 — 2Броски: 30 (6+17+5+2) — 28 (5+6+11+6).