«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

в серии буллитов переигралв матче регулярного чемпионата— 5:4.

«Авангард» добыл победу khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Победный буллит на счету у Давида Деарне.

Таким образом, омский клуб обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Это произошло благодаря тому, что «Авангард» доиграл до овертайма в матче регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» и набрал одно очко.

Кроме того, на подобный исход повлияло поражение «Куньлуня» от «Северстали» (1:4).