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    «Йокерит» выиграл у «Куньлуня»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Йокерит
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

    Хоккеисты «Йокерита»
    Хоккеисты «Йокерита»
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    Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, по шайбе забросили Сами Леписте, Карл Столлери и Йон Норман.

    Хозяева ответили хет-триком в исполнении Дрю Шора.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
    Голы: Маннинен — 15 (Мозес, Н. Йенсен), 3:23 — 0:1. Шор — 2 (Витасек), 5:18 — 1:1. Леписто — 5 (Йормакка, Ниеми), 10:58 — 1:2. Маннинен — 16 (Грант, Мозес), 21:52 — 1:3. Маннинен — 17 (Столлери, Н. Йенсен), 28:15 — 1:4. Шор — 3, 48:32 — 2:4. Норман — 18 (О`Нилл, Лев), 51:02 — 2:5. Шор — 4 (Мертль, Витасек), 53:29 — 3:5Вратари: Кархунен (59:29 — 59:59) — ЗапольскиШтраф: 12 — 2Броски: 32 (14+10+8) — 26 (10+9+7)

    «Йокерит» — третий в Западной конференции (66 очков), «Куньлунь» — девятый в Восточной конференции (43 очка). 0

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