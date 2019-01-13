«Йокерит» выиграл у «Куньлуня»

В рамках регулярного чемпионата КХЛв гостях обыграл— 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, по шайбе забросили Сами Леписте, Карл Столлери и Йон Норман.

Хозяева ответили хет-триком в исполнении Дрю Шора.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) Голы: Маннинен — 15 (Мозес, Н. Йенсен), 3:23 — 0:1. Шор — 2 (Витасек), 5:18 — 1:1. Леписто — 5 (Йормакка, Ниеми), 10:58 — 1:2. Маннинен — 16 (Грант, Мозес), 21:52 — 1:3. Маннинен — 17 (Столлери, Н. Йенсен), 28:15 — 1:4. Шор — 3, 48:32 — 2:4. Норман — 18 (О`Нилл, Лев), 51:02 — 2:5. Шор — 4 (Мертль, Витасек), 53:29 — 3:5Вратари: Кархунен (59:29 — 59:59) — ЗапольскиШтраф: 12 — 2Броски: 32 (14+10+8) — 26 (10+9+7)

«Йокерит» — третий в Западной конференции (66 очков), «Куньлунь» — девятый в Восточной конференции (43 очка). 0