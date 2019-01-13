ЦСКА «всухую» обыграл минское «Динамо»

Московскийобыграл минское(3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей встречи голами отметились Максим Шалунов (11-я минута), Андрей Светлаков (31) и Антон Слепышев (36).

ЦСКА с 82 очками лидирует в Западной конференции. «Динамо» в ней же расположилось на 11-й строчке — 32 очка.

В следующем матче армейцы 15 января примут «Металлург», а минчане в тот же день встретятся с «Витязем».