ЦСКА «всухую» обыграл минское «Динамо»

Фрагмент матча
«Динамо»
У победителей встречи голами отметились Максим Шалунов (11-я минута), Андрей Светлаков (31) и Антон Слепышев (36).
ЦСКА с 82 очками лидирует в Западной конференции. «Динамо» в ней же расположилось на 11-й строчке — 32 очка.
В следующем матче армейцы 15 января примут «Металлург», а минчане в тот же день встретятся с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шалунов — 13 (Окулов, Чмыхов), 11:14 — 1:0. Светлаков — 5 (Телегин, Пашнин), 31:01 — 2:0. Слепышев — 9 (бол., Григоренко, Капризов), 36:33 — 3:0Вратари: Юханссон — ЭнротБроски: 40 (15+18+7) — 14 (2+5+7)Штраф: 6 — 6