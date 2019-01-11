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    В Матче всех звезд КХЛ произошли замены

    КХЛ
    Из-за различных травм в Матче всех звезд КХЛ 2019 года не смогут принять участие несколько исполнителей, передает «Чемпионат».

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    Это Патрик Херсли (СКА, дивизион Боброва), Миика Койвисто («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Марк-Андре Граньяни («Куньлунь Ред Стар», дивизион Чернышева).

    Их на шоу заменят дебютанты Матчей звезд, олимпийские чемпионы Владислав Гавриков (СКА, дивизион Боброва) и Алексей Марченко (ЦСКА, дивизион Тарасова).

    Для Вадима Шипачева («Динамо» Москва, дивизион Боброва) этот Матч звезд станет четвертым в карьере. Кроме этого в Матче звезд примет участие единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, рекордсмен по матчам в отечественных чемпионатах, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов («Ак Барс», дивизион Харламова).

    Защитник «Торпедо» Денис Баранцев, выбранный КХЛ в дивизион Харламова, будет выступать за команду дивизиона Чернышева.​ 0

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