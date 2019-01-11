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    ЦСКА разгромил «Трактор»

    КХЛ ЦСКА Трактор
    ЦСКА одержал разгромную победу над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ. Матч завершился со счетом 6:0.

    Игроки ЦСКА
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    Форвард Константин Окулов записал на свой счет два гола и результативную передачу. Дубль также оформил Грег Скотт. Еще по шайбе в составе «армейцев» забросили Кирилл Капризов и Андрей Светлаков.

    После этой победы ЦСКА набрал 80 очков и продолжает лидировать на Западе. «Трактор» (45 очков) идет восьмым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Окулов — 13 (Попов, Марченко), 1:54 — 1:0. Капризов — 20 (Науменков, Сорокин), 2:59 — 2:0. Окулов — 14 (Попов, Шалунов), 35:14 — 3:0. Светлаков — 4 (Телегин), 37:00 — 4:0. Скотт — 8 (Науменков, Мамин), 41:12 — 5:0. Скотт — 9 (бол., Окулов, Вей), 43:43 — 6:0Вратари: Сорокин — Судницин (Демченко, 2:59)Штраф: 2-4Броски: 37 (14+12+11) — 19 (5+10+4)
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