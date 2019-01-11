ЦСКА разгромил «Трактор»

одержал разгромную победу надв регулярном чемпионате КХЛ. Матч завершился со счетом 6:0.

Форвард Константин Окулов записал на свой счет два гола и результативную передачу. Дубль также оформил Грег Скотт. Еще по шайбе в составе «армейцев» забросили Кирилл Капризов и Андрей Светлаков.

После этой победы ЦСКА набрал 80 очков и продолжает лидировать на Западе. «Трактор» (45 очков) идет восьмым на Востоке.