«Трактор» одержал победу в матче с «Ак Барсом»

Челябинскийодержал домашнюю победу над казанским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу на третьей минуте третьего периода забросил Райан Стоа.

«Ак Барс» с 70 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Трактор» в ней же расположился на восьмой строчке — 45 очков.

В следующем матче челябинцы 11 января на выезде сыграют с ЦСКА, а казанцы в тот же день примут московское «Динамо».