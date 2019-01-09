«Трактор» одержал победу в матче с «Ак Барсом»

«Трактор»
«Ак Барс»
Единственную шайбу на третьей минуте третьего периода забросил Райан Стоа.
«Ак Барс» с 70 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Трактор» в ней же расположился на восьмой строчке — 45 очков.
В следующем матче челябинцы 11 января на выезде сыграют с ЦСКА, а казанцы в тот же день примут московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Стоа — 10 (бол., Томас, Энлунд), 43:55Вратари: Судницин — Подъяпольский (58:34 — 59:59)Броски: 23 (5+9+9) — 30 (8+9+13)Штраф: 8 — 8