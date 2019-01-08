«Салават Юлаев» разгромил «Кунлунь»

Уфимскийна домашней площадке оказался сильнее китайского— 7:4 (1:2, 4:1, 2:1).

В составе победителей отличились Линус Умарк, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, а Петр Хохряков и Теему Хартикайнен забросили по две шайбы. У гостей голы на счету Кристофера Сето, Олли Палолы и Сэма Лофквиста.

«Салават Юлаев» набрал 56 очков и закрепился на шестом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 41 баллом располагается на девятой строчке.