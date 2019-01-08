«Салават Юлаев» разгромил «Кунлунь»

Фрагмент матча
ХК «Салават Юлаев»
В составе победителей отличились Линус Умарк, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, а Петр Хохряков и Теему Хартикайнен забросили по две шайбы. У гостей голы на счету Кристофера Сето, Олли Палолы и Сэма Лофквиста.
«Салават Юлаев» набрал 56 очков и закрепился на шестом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 41 баллом располагается на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
Голы: Умарк — 6 (бол., Хартикайнен), 0:54 — 1:0. Сето — 1 (Локхарт, Лофквист), 2:06 — 1:1. Лофквист — 2, 9:07 — 1:2. Ткачев — 3 (Коледов, Кугрышев), 21:29 — 2:2. Лофквист — 3 (Сквайрз, Сан-Пьер), 25:59 — 2:3. Хохряков — 7 (Бурдасов, Рыбин), 33:31 — 3:3. Хартикайнен — 15 (Сергеев, Умарк), 35:14 — 4:3. Бурдасов — 16 (бол., Хохряков, Ткачев), 36:45 — 5:3. Хартикайнен — 16 (Умарк), 41:43 — 6:3. Палола — 14 (Сквайрз, Лофквист), 51:39 — 6:4. Хохряков — 8 (бол., Ткачев, Бурдасов), 56:54 — 7:4Вратари: Метсола — КархуненШтраф: 4-10Броски: 37 (13+17+7) — 30 (16+8+6)