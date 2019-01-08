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    «Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

    КХЛ Локомотив ЦСКА
    Ярославский «Локомотив» переиграл столичный ЦСКА (1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»
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    В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отличился Степан Санников (34-я минута).

    Голкипер ярославцев Илья Коновалов отразил 32 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

    ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. «Локомотив» с 63 баллами располагается на 4-й строчке.

    В следующем матче «Локомотив» дома сыграет против СКА, а ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Санников — 7 (мен.), 33:13 — 1:0Вратари: Коновалов — Сорокин (58:55)Броски: 17 (6+7+4) — 32 (11+6+15)Штраф: 6 — 8
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