«Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

«Локомотив»
ХК ЦСКА
В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отличился Степан Санников (34-я минута).
Голкипер ярославцев Илья Коновалов отразил 32 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.
ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. «Локомотив» с 63 баллами располагается на 4-й строчке.
В следующем матче «Локомотив» дома сыграет против СКА, а ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Санников — 7 (мен.), 33:13 — 1:0Вратари: Коновалов — Сорокин (58:55)Броски: 17 (6+7+4) — 32 (11+6+15)Штраф: 6 — 8