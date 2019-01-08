«Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

Ярославскийпереиграл столичный(1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отличился Степан Санников (34-я минута).

Голкипер ярославцев Илья Коновалов отразил 32 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. «Локомотив» с 63 баллами располагается на 4-й строчке.

В следующем матче «Локомотив» дома сыграет против СКА, а ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».