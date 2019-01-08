СКА в гостях крупно обыграл «Автомобилист»

на своем льду был разгромлен в матче регулярного чемпионата КХЛ питерскимсо счетом 0:6 (0:2, 0:1, 0:3).

Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.

Седьмой сухой матч в этом сезоне оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

После этой победы коллектив из Санкт-Петербурга набрал 74 очка. Команда Ильи Воробьева занимает второе место на Западе.

«Автомобилист» с 75 очками располагается на первом месте Восточной конференции.