СКА в гостях крупно обыграл «Автомобилист»

Фрагмент матча
ХК СКА
Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.
Седьмой сухой матч в этом сезоне оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.
После этой победы коллектив из Санкт-Петербурга набрал 74 очка. Команда Ильи Воробьева занимает второе место на Западе.
«Автомобилист» с 75 очками располагается на первом месте Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Голы: Плотников — 12 (Хафизуллин, В. Тихонов), 3:49 — 0:1. Кузьменко — 9 (Барабанов), 14:38 — 0:2. Гусев — 13 (Рундблад, В. Тихонов), 23:51 — 0:3. Якупов — 14 (Земченок, Гусев), 40:52 — 0:4. Кетов — 1 (Гавриков, Кузьменко), 41:39 — 0:5. Земченок — 2 (Якупов, Прохоркин), 50:20 — 0:6Вратари: Коварж (Макаров, 40:52) — ШестеркинШтраф: 4-8Броски: 23 (7+6+10) — 32 (14+7+11)