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    СКА в гостях крупно обыграл «Автомобилист»

    КХЛ Автомобилист СКА
    «Автомобилист» на своем льду был разгромлен в матче регулярного чемпионата КХЛ питерским СКА со счетом 0:6 (0:2, 0:1, 0:3).

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    Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.

    Седьмой сухой матч в этом сезоне оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

    После этой победы коллектив из Санкт-Петербурга набрал 74 очка. Команда Ильи Воробьева занимает второе место на Западе.

    «Автомобилист» с 75 очками располагается на первом месте Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
    Голы: Плотников — 12 (Хафизуллин, В. Тихонов), 3:49 — 0:1. Кузьменко — 9 (Барабанов), 14:38 — 0:2. Гусев — 13 (Рундблад, В. Тихонов), 23:51 — 0:3. Якупов — 14 (Земченок, Гусев), 40:52 — 0:4. Кетов — 1 (Гавриков, Кузьменко), 41:39 — 0:5. Земченок — 2 (Якупов, Прохоркин), 50:20 — 0:6Вратари: Коварж (Макаров, 40:52) — ШестеркинШтраф: 4-8Броски: 23 (7+6+10) — 32 (14+7+11)
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