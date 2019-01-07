«Металлург» обыграл «Адмирал» в Магнитогорске

на своем льду обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

В составе «Магнитки» отличились Максим Матушкин, Мэтт Эллисон и Денис Платонов. За «Адмирал» забил Денис Вихарев.

Победа над «Адмиралом» стала для «Металлурга» шестой подряд в КХЛ.

«Металлург», набрав 64 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 27 баллов, занимает 13 место.

Следующий матч в чемпионате «Металлург» проведет 11 января против минского «Динамо», а 10 января сыграет против «Амура».