ЦСКА в Минске победил «Динамо»

ЦСКА — «Динамо»
«Динамо»
В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (15-я минута) и Максим Шалунов (33).
За минский клуб отличился Патрик Уиркош (56).
ЦСКА, набрав 78 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает десятое место — 30 очков.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива», а «Динамо» на своем льду примет «Слован».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Блажиевский — 3 (бол., Григоренко), 14:46 — 0:1. Шалунов — 12 (Телегин), 32:41 — 0:2. Уиркош — 5 (бол., Блум, Пулккинен), 55:14 — 1:2Вратари: Энрот (59:14) — СорокинБроски: 18 (1+4+13) — 29 (18+10+1)Штраф: 8 — 4