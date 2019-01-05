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    «Магнитка» в результативном матче обыграла «Торпедо»

    КХЛ Металлург Мг Торпедо
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

    Игроки «Магнитки»
    Игроки «Магнитки»
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    В первом периоде хозяева вышли вперед усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, а у «Торпедо» отметился Артем Аляев.

    Во втором игровом отрезке хозяева забили трижды — отличились Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон, тогда как гости вновь забросили только одну шайбу, она на счету Антона Шенфельда.

    В третьем периоде у «Металлурга» вновь отличились Тимкин и Мозякин, а «Торпедо» ответило голом Энди Миле.

    «Магнитка», набрав 62 очка, идет четвертой на Востоке. У «Торпедо» — 50 очков и седьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
    Голы: Аляев — 2 (Коробов), 14:03 — 0:1. Мозякин — 15 (Кулемин, Эллисон), 16:33 — 1:1. Тимкин — 4 (Неколенко, Д. Платонов), 18:42 — 2:1. Мозякин — 16 (Кулемин), 28:29 — 3:1. Шенфельд — 5 (Кейлоф), 33:20 — 3:2. Кулемин — 11 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:36 — 4:2. Эллисон — 15 (бол., Антипин, Мозякин), 39:18 — 5:2. Тимкин — 5 (Неколенко, Д. Платонов), 45:06 — 6:2. Миле — 13 (бол., Саболич, Кейлоф), 52:14 — 6:3. Мозякин — 17 (Береглазов), 52:58 — 7:3Вратари: Кошечкин — Браст (Тихомиров, 40:00)Штраф: 8-8Броски: 39 (13+15+11) — 30 (14+7+9)
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