«Магнитка» в результативном матче обыграла «Торпедо»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против

В первом периоде хозяева вышли вперед усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, а у «Торпедо» отметился Артем Аляев.

Во втором игровом отрезке хозяева забили трижды — отличились Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон, тогда как гости вновь забросили только одну шайбу, она на счету Антона Шенфельда.

В третьем периоде у «Металлурга» вновь отличились Тимкин и Мозякин, а «Торпедо» ответило голом Энди Миле.

«Магнитка», набрав 62 очка, идет четвертой на Востоке. У «Торпедо» — 50 очков и седьмое место.