«Магнитка» в результативном матче обыграла «Торпедо»

Игроки «Магнитки»
«Металлург» Мг
В первом периоде хозяева вышли вперед усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, а у «Торпедо» отметился Артем Аляев.
Во втором игровом отрезке хозяева забили трижды — отличились Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон, тогда как гости вновь забросили только одну шайбу, она на счету Антона Шенфельда.
В третьем периоде у «Металлурга» вновь отличились Тимкин и Мозякин, а «Торпедо» ответило голом Энди Миле.
«Магнитка», набрав 62 очка, идет четвертой на Востоке. У «Торпедо» — 50 очков и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
Голы: Аляев — 2 (Коробов), 14:03 — 0:1. Мозякин — 15 (Кулемин, Эллисон), 16:33 — 1:1. Тимкин — 4 (Неколенко, Д. Платонов), 18:42 — 2:1. Мозякин — 16 (Кулемин), 28:29 — 3:1. Шенфельд — 5 (Кейлоф), 33:20 — 3:2. Кулемин — 11 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:36 — 4:2. Эллисон — 15 (бол., Антипин, Мозякин), 39:18 — 5:2. Тимкин — 5 (Неколенко, Д. Платонов), 45:06 — 6:2. Миле — 13 (бол., Саболич, Кейлоф), 52:14 — 6:3. Мозякин — 17 (Береглазов), 52:58 — 7:3Вратари: Кошечкин — Браст (Тихомиров, 40:00)Штраф: 8-8Броски: 39 (13+15+11) — 30 (14+7+9)