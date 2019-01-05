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    «Куньлунь» дома одолел «Адмирал»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Адмирал
    «Куньлунь» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

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    По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но за семь минут пропустили три шайбы и позволили сопернику отыграться. И все же гол канадца Брэндона Йипа за семь с половиной минут до конца третьего периода принес «Куньлуню» победу.

    После этого матча «Куньлунь» с 41 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» остался на последней строчке Востока, имея в активе 27 очков.

    В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь» — с «Салаватом Юлаевом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Локхарт — 1 (Сквайрз), 2:04 — 1:0. Витасек — 2 (Йип), 17:07 — 2:0. Шор — 1, 24:01 — 3:0. Захарчук — 1 (бол., Черников, Угольников), 31:03 — 3:1. Вихарев — 8 (Глазачев, Бутузов), 36:37 — 3:2. Черников — 9 (Мищенко, В. Стрельцов), 37:49 — 3:3. Йип — 13 (Вольски, Шор), 52:33 — 4:3Вратари: Кархунен — Серебряков (56:45 — 57:40, 58:35)Штраф: 10-29Броски: 32 (11+10+11) — 28 (8+13+7)
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