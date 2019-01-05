«Куньлунь» дома одолел «Адмирал»

на домашнем льду одержал победу надиз Владивостока со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/krschina 1000 Фрибет для всех Забрать!

По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но за семь минут пропустили три шайбы и позволили сопернику отыграться. И все же гол канадца Брэндона Йипа за семь с половиной минут до конца третьего периода принес «Куньлуню» победу.

После этого матча «Куньлунь» с 41 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» остался на последней строчке Востока, имея в активе 27 очков.

В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь» — с «Салаватом Юлаевом».