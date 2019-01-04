Подколзин занял третье место в рейтинге драфта НХЛ от ISS Hockey

Василий Подколзин
dobberprospects.com
Лучший из россиян нападающий СКА-1946 Василий Подколзин занял третье место в рейтинге.
Форвард «Локомотива» Илья Николаев расположился на 20-й позиции. Нападающий Артур Калиев, имеющий двойное с США гражданство, идет 31-м.
На первой позиции расположился американец Джек Хьюз, вслед за которым идет финн Каапо Какко.
Топ-10 рейтинга:
1. Джек Хьюз;
2. Каапо Какко;
3. Василий Подколзин;
4. Кирби Дак;
5. Дилан Козенс;
6. Боуэн Байрам;
7. Мэттью Болди;
8. Филип Броберг;
9. Райан Сузуки;
10. Алекс Ньюхук. 0