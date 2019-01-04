ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем»

Игроки ЦСКА
ЦСКА
«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 2:1.
В третьем периоде хозяева открыли счет усилиями Артема Швец-Рогового. За две секунды до сирены Михаил Науменков восстановил равновесие. А в овертайме победу «армейцам» принес Янник Хансен.
ЦСКА продлил свою победную серию до пяти побед и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции.
«Витязь» проиграл в третьем матче подряд, но сохраняет восьмую строчку на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Швец-Роговой — 11 (Кокарев, Мозик), 53:01 — 1:0. Науменков — 1 (Марченко, Окулов), 59:58 — 1:1. Хансен — 6 (Науменков), 60:58 — 1:2.Вратари: Самонов — Юханссон (58:50 — 59:58)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (7+7+8+0) — 38 (8+12+16+2)