ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем»

В Подольске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между

«Армейцы» одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

В третьем периоде хозяева открыли счет усилиями Артема Швец-Рогового. За две секунды до сирены Михаил Науменков восстановил равновесие. А в овертайме победу «армейцам» принес Янник Хансен.

ЦСКА продлил свою победную серию до пяти побед и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции.

«Витязь» проиграл в третьем матче подряд, но сохраняет восьмую строчку на Западе.