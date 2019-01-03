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    Тренер «Торпедо» дисквалифицирован на один матч

    Торпедо КХЛ
    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ, информирует официальный сайт лиги.

    Дэвид Немировски
    Дэвид Немировски
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    Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарного комитета (СДК).

    Немировски был наказан за удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА, который прошел 30 декабря в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

    Согласно регламенту КХЛ, СДК лиги вынес специалисту дисквалификацию на один матч и денежный штраф. Немировски будет отсутствовать на скамейке запасных «Торпедо» 5 января в матче против магнитогорского «Металлурга». 0

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