Тренер «Торпедо» дисквалифицирован на один матч

Главный тренер нижегородского «Торпедо»дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарного комитета (СДК).

Немировски был наказан за удаление до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА, который прошел 30 декабря в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Согласно регламенту КХЛ, СДК лиги вынес специалисту дисквалификацию на один матч и денежный штраф. Немировски будет отсутствовать на скамейке запасных «Торпедо» 5 января в матче против магнитогорского «Металлурга». 0