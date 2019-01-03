Хартли: «Авангард» вышел на матч уже в меньшинстве

Главный тренер «Авангарда»поделился впечатлениями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против​ (3:4 ОТ) в Казани 3:4.

«Поздравляю "Ак Барс" с победой. Я снова очень горжусь нашим достижением — у нас выбыло много парней из-за болезни, мы вышли на матч уже в меньшинстве.

И несмотря на то, что соперник вел 2:0, мы не бросили играть, отыгрались, выстояли в меньшинстве в начале третьего периода, что точно было ключевым моментом в матче. Он позволил нам остаться в игре и сравнять счет.

В овертайме у "Ак Барса" было больше игроков для такой игры, чем у нас, поэтому они победили», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0