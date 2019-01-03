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    «Ак Барс» в овертайме дожал «Авангард»

    КХЛ Ак Барс Авангард
    Казанский «Ак Барс» на домашнем льду в овертайме обыграл омский «Авангард» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» — «Авангард»
    «Ак Барс» — «Авангард»
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    В составе победителей отличились Никита Лямкин (5-я минута), Роб Клинкхаммер (7), Владислав Кара (34) и Иржи Секач (62), забивший в овертайме.

    За гостей шайбы забросили Тейлор Бек (8), Евгений Медведев (38) и Вилле Пока (57).

    «Авангард» с 61 очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 68 очков.

    В следующем матче казанцы 4 января примут «Салават Юлаев», а подопечные Боба Хартли на следующий день на выезде сыграют с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Лямкин — 1 (Клинкхаммер), 5:31 — 1:0. Клинкхаммер — 15, 7:43 — 2:0. Бек — 10 (Покка, Деарне), 8:55 — 2:1. Кара — 3 (Зарипов, Галиев), 34:57 — 3:1. Медведев — 5 (бол., Фрэнсон), 38:38 — 3:2. Покка — 7 (Широков), 56:52 — 3:3. Секач — 20 (Азеведо), 61:36 — 4:3Вратари: Подъяпольский — НалимовБроски: 38 (10+11+15+2) — 31 (12+9+10+0)Штраф: 10 — 14
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