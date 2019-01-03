«Ак Барс» в овертайме дожал «Авангард»

Казанскийна домашнем льду в овертайме обыграл омский(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Лямкин (5-я минута), Роб Клинкхаммер (7), Владислав Кара (34) и Иржи Секач (62), забивший в овертайме.

За гостей шайбы забросили Тейлор Бек (8), Евгений Медведев (38) и Вилле Пока (57).

«Авангард» с 61 очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 68 очков.

В следующем матче казанцы 4 января примут «Салават Юлаев», а подопечные Боба Хартли на следующий день на выезде сыграют с «Нефтехимиком».