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    «Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор
    «Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Трактор» — «Куньлунь»
    «Трактор» — «Куньлунь»
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    Гости одержали победу со счетом 2:0.

    «Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.

    «Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Лаюнен — 9 (Йип, Ярвинен), 37:55 — 0:1. Лунд — 5 (п.в., Лаюнен), 58:26 — 0:2Вратари: Демченко (58:01 — 58:26) — ЛазушинШтраф: 4-6Броски: 23 (8+7+8) — 22 (12+4+6)
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