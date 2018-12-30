«Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»

выиграл ув матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.

«Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.