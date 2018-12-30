«Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»

«Трактор» — «Куньлунь»
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Гости одержали победу со счетом 2:0.
«Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.
«Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Лаюнен — 9 (Йип, Ярвинен), 37:55 — 0:1. Лунд — 5 (п.в., Лаюнен), 58:26 — 0:2Вратари: Демченко (58:01 — 58:26) — ЛазушинШтраф: 4-6Броски: 23 (8+7+8) — 22 (12+4+6)