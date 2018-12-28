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    «Локомотив» в Ярославле переиграл «Спартак»

    КХЛ Спартак Локомотив
    Ярославский «Локомотив» одержали победу над «Спартаком» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    В составе победителей отличились Павел Кудрявцев (4-я минута), Данил Юртайкин (42) и Александр Елесин (60).

    Единственную шайбу московского клуба забросил Александр Хохлачев (28).

    «Локомотив», набрав 57 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» занимает шестое место — 48 очков.

    В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Спартак» в гостях встретится с «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Кудрявцев — 1 (Козун, Алексеев), 3:19 — 1:0. Хохлачев — 16 (бол., Вишневский, Кутейкин), 27:47 — 1:1. Юртайкин — 6 (Ильенко, Афанасьев), 41:05 — 2:1. Елесин — 3 (п.в.), 59:03 — 3:1Вратари: Коновалов — Гудачек (58:29 — 59:03)Броски: 14 (5+4+5) — 26 (7+13+6)Штраф: 10 — 33
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