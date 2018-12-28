«Локомотив» в Ярославле переиграл «Спартак»

«Локомотив»
hclokomotiv.ru
В составе победителей отличились Павел Кудрявцев (4-я минута), Данил Юртайкин (42) и Александр Елесин (60).
Единственную шайбу московского клуба забросил Александр Хохлачев (28).
«Локомотив», набрав 57 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» занимает шестое место — 48 очков.
В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Спартак» в гостях встретится с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Кудрявцев — 1 (Козун, Алексеев), 3:19 — 1:0. Хохлачев — 16 (бол., Вишневский, Кутейкин), 27:47 — 1:1. Юртайкин — 6 (Ильенко, Афанасьев), 41:05 — 2:1. Елесин — 3 (п.в.), 59:03 — 3:1Вратари: Коновалов — Гудачек (58:29 — 59:03)Броски: 14 (5+4+5) — 26 (7+13+6)Штраф: 10 — 33