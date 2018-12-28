«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо»

«Автомобилист» — «Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Александр Кучерявенко (20-я минута) и Александр Торченюк (55).
Единственную шайбу белорусской команды забросил Андрей Костицын (16).
«Автомобилист», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает десятое место на «Западе».
В следующем матче минское «Динамо» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Автомобилист» на выезде сыграет против московского «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: А. Костицын — 11, 15:13 — 0:1. Кучерявенко — 7 (Секстон, Гареев), 19:05 — 1:1. Торченюк — 1 (Трямкин), 54:32 — 2:1Вратари: Коварж — Энрот (59:48)Броски: 30 (16+8+6) — 13 (6+2+5)Штраф: 4 — 6