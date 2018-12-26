ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон ШипулинГерой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» на выезде
  • 20:17
    • Дубль Погба помог «МЮ» обыграть «Хаддерсфилд»
  • 20:05
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей «Борнмуту», Сон Хын Мин оформил дубль
  • 19:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» на «Энфилде»
  • 18:58
    • «Лацио» на выезде обыграл «Болонью»
    Все новости спорта

    «Трактор» одержал победу над минским «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Трактор
    Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор» — «Динамо»
    «Трактор» — «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51),

    Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Буйницкий (29).

    «Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

    В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Энлунд — 3 (Щехура, Бэйлен), 23:37 — 1:0. Буйницкий — 10 (Литвинов, Хенкель), 29:51 — 1:1. Шаров — 5 (Рыбаков, Кокуев), 51:28 — 2:1Вратари: Судницин — Энрот (58:52)Броски: 23 (9+8+6) — 32 (13+9+10)Штраф: 8 — 2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Историческая победа над финнами на футбольном стадионе
  • 16/12/2018 в 23:52
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — СКА
  • 2.16
  • Завтра в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» и «Наполи» снова сыграют на «низ»
  • «Интер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Амур» и СКА могут порадовать результативным поединком
  • «Амур» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Продолжит ли «Саутгемптон» свою удачную серию?
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты молодежной сборной России Хоккей В Канаду — за медалями. Российская «молодежка» должна улучшить прошлогодний результатСМИ — о предстоящем старте молодежного чемпионата мира по хоккею 14:160
  • 17:24
    • ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским
  • 16:29
    • «Милан» не смог забить аутсайдеру Серии А
  • 16:15
    • КХЛ объявила имена тренеров на Матч звезд-2019
    Игроки «Тоттенхэма» Футбол Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате АнглииВспоминаем лучшие английские битвы в «боксинг-дэй» Вчера в 22:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» и «МанСити» не подведут болельщиков на Рождество
  • 4.50
    •
  • 21:00
    • «Нефтехимик» потерпел поражение от рижского «Динамо»
  • 19:37
    • «Трактор» одержал победу над минским «Динамо»
  • 19:31
    • «Автомобилист» одолел «Авангард», одержав четвертую победу подряд
    Унаи Эмери Футбол Проблемы Гвардиолы, прорыв «МЮ» и страдалец ЭмериНекоторые европейские чемпионаты уже ушли на зимний перерыв, но в Англии борьба продолжается Вчера в 15:220
  • 14:44
    • «Оренбург» может возглавить Каррера
  • 14:30
    • Слепов выиграл первый спринт на «Ижевской винтовке»
  • 14:15
    • Колобков предложил WADA скопировать базу данных московской лаборатории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие