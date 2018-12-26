«Трактор» одержал победу над минским «Динамо»

«Трактор» — «Динамо»
«Динамо» Минск
В составе победителей отличились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51),
Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Буйницкий (29).
«Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.
В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Энлунд — 3 (Щехура, Бэйлен), 23:37 — 1:0. Буйницкий — 10 (Литвинов, Хенкель), 29:51 — 1:1. Шаров — 5 (Рыбаков, Кокуев), 51:28 — 2:1Вратари: Судницин — Энрот (58:52)Броски: 23 (9+8+6) — 32 (13+9+10)Штраф: 8 — 2