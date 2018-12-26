«Трактор» одержал победу над минским «Динамо»

Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Йонас Энлунд (23-я минута) и Александр Шаров (51),

Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Буйницкий (29).

«Трактор» с 41 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на 10-й строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем матче челябинцы 28 декабря примут «Барыс», а минчане в тот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».