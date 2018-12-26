«Салават Юлаев» уступил «Сибири» в Уфе

«Салават Юлаев»
ХК «Салават Юлаев»
В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов (25-я минута) и Юкка Пельтола (31).
Единственная шайба хозяев на счету Дмитрия Кугрышева (56).
После 43 матчей «Салават» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» после 42 игр идет на 11-й позиции.
28 декабря «Салават Юлаев» примет дома «Куньлунь», а клуб из Новосибирска встретится на своем льду с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Саюстов — 7 (Принс, Пелтола), 24:06 — 0:1. Пелтола — 4 (Принс, Комаров), 30:27 — 0:2. Кугрышев — 14 (Коледов, Ткачев), 55:57 — 1:2Вратари: Метсола (58:54) — ТэйлорБроски: 32 (11+11+10) — 20 (5+10+5)Штраф: 4 — 10