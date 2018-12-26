«Автомобилист» одолел «Авангард», одержав четвертую победу подряд

«Автомобилист»
favoritnr1.com
В составе победителей отличились Стефан да Коста (36-я секунда), Анатолий Голышев (6-я минута) и Артем Гареев (56).
За гостей шайбы забросили Сергей Широков (31) и Илья Михеев (40).
«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и с 71 очком лидирует в Восточной конференции, а «Авангард» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 59 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 28 декабря примут минское «Динамо», а омичи в тот же день на выезде сыграют с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Да Коста — 19 (Доус, Вишневский), 0:36 — 1:0. Голышев — 15 (Доус), 6:14 — 2:0. Широков — 16 (Зернов), 31:11 — 2:1. Михеев — 17 (Деарне), 40:44 — 2:2. Гареев — 4 (Гуркин, Вишневский), 56:40 — 3:2Вратари: Коварж — Бобков (58:05)Броски: 26 (9+9+8) — 32 (9+13+10)Штраф: 2 — 2