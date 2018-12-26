«Автомобилист» одолел «Авангард», одержав четвертую победу подряд

Екатеринбургскийобыграл омский(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стефан да Коста (36-я секунда), Анатолий Голышев (6-я минута) и Артем Гареев (56).

За гостей шайбы забросили Сергей Широков (31) и Илья Михеев (40).

«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и с 71 очком лидирует в Восточной конференции, а «Авангард» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 59 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 28 декабря примут минское «Динамо», а омичи в тот же день на выезде сыграют с «Сибирью».