СКА добыл волевую победу над «Куньлунем»

Китайский клубна домашней арене уступил петербургскому, встреча завершилась со счетом 3:5.

СКА добыл волевую победу ХК СКА 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором соперники забили по два гола: у «Куньлуня» отметились Брэндон Ип и Йоонас Ярвинен, СКА ответил точными бросками Никиты Гусева и Владислава Гаврикова. На 46-й минуте подопечные Ильи Воробьева вышли вперед благодаря голу Андрея Кузьменко. Шайбы Давида Рундблада и Олега Ли увеличили преимущество «армейцев», точку во встрече поставил бросок Оскарса Бартулиса.

Для «драконов» поражение стало четвертым подряд.