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    СКА добыл волевую победу над «Куньлунем»

    КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене уступил петербургскому СКА, встреча завершилась со счетом 3:5.

    СКА добыл волевую победу
    СКА добыл волевую победу
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    Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором соперники забили по два гола: у «Куньлуня» отметились Брэндон Ип и Йоонас Ярвинен, СКА ответил точными бросками Никиты Гусева и Владислава Гаврикова. На 46-й минуте подопечные Ильи Воробьева вышли вперед благодаря голу Андрея Кузьменко. Шайбы Давида Рундблада и Олега Ли увеличили преимущество «армейцев», точку во встрече поставил бросок Оскарса Бартулиса.

    Для «драконов» поражение стало четвертым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — СКА — 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)
    Голы: Йип — 12 (Виклунд), 21:06 — 1:0. Ярвинен — 2 (Лунд), 23:50 — 2:0. Гусев — 12 (Плотников, Прохоркин), 27:21 — 2:1. Гавриков — 4 (Прохоркин), 31:18 — 2:2. Кузьменко — 8 (Хафизуллин), 45:12 — 2:3. Рундблад — 2 (бол., Прохоркин, Гусев), 52:36 — 2:4. Ли — 2 (п.в., Кетов), 59:45 — 2:5. Бартулис — 2 (Локхарт), 59:55 — 3:5Вратари: Кархунен (57:58 — 59:45) — ХелльбергШтраф: 12 — 6Броски: 25 (9+7+9) — 41 (13+11+17)
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