Молодежная сборнаяобыграла швейцарцев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира — 2019, который пройдет в Канаде.

Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ ФХР 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе российской сборной дублем отметился Григорий Денисенко, также по шайбе забросили Даниил Журавлев и Клим Костин.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, ее соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Первый матч на МЧМ россияне проведут с Данией 28 декабря.