Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ
ФХР
В составе российской сборной дублем отметился Григорий Денисенко, также по шайбе забросили Даниил Журавлев и Клим Костин.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, ее соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
Первый матч на МЧМ россияне проведут с Данией 28 декабря.
Товарищеские матчи
Швейцария U20 — Россия U20 — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Денисенко, 5, 10, Журавлев, 32, Костин, 48 — Таннер, 49