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    Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ

    Сборная России Сборная Швейцарии
    Молодежная сборная России обыграла швейцарцев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира — 2019, который пройдет в Канаде.

    Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ
    Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ
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    В составе российской сборной дублем отметился Григорий Денисенко, также по шайбе забросили Даниил Журавлев и Клим Костин.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, ее соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

    Первый матч на МЧМ россияне проведут с Данией 28 декабря.

    Товарищеские матчи
    Швейцария U20 — Россия U20 — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Денисенко, 5, 10, Журавлев, 32, Костин, 48 — Таннер, 49
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