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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    КХЛ
    Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели в четырех номинациях.

    Юлиус Гудачек
    Юлиус Гудачек
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    Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек («Спартак»), в трех матчах одержавший три победы (одну из них — на ноль, одну — в серии бросков). «Сухарь» стал первым для словацкого вратаря в этом сезоне. Гудачек отразил 96,39 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96.

    Лучшим защитником признан Алексей Емелин («Авангард»), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. На счету защитника омского клуба 10 силовых приёмов, в среднем он проводил на льду 24 минуты 20 секунд.

    Лучшим нападающим признан Александр Семин («Витязь»), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них четыре шайбы.

    Лучшим новичком признан вратарь Илья Коновалов («Локомотив»), в трех гостевых матчах одержавший две победы (одну из них — на ноль). 20-летний голкипер ярославского клуба отразил 96,55% бросков при коэффициенте надежности 1,04. 0

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