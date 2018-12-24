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    «Ак Барс» потерпел поражение в Минске

    КХЛ Динамо Минск Ак Барс
    «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл минскому «Динамо» — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1).

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    Хозяева уже в первом периоде повели 2:0 благодаря точным броскам Алексея Терещенко и Сергея Костицына.

    Гостям удалось сократить отставание в начале третьего игрового отрезка усилиями Иржи Секача.

    На 45-й минуте Дмитрий Буйницкий точным броском восстановил разницу в две шайбы. Еще через восемь минут Роб Клинкхаммер отыграл один гол, установив окончательный счет.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Терещенко — 2 (А. Костицын, Блум), 1:07 — 1:0. С. Костицын — 4 (бол., А. Костицын, Лисовец), 16:11 — 2:0. Секач — 18 (бол., Азеведо), 40:36 — 2:1. Буйницкий — 9 (А. Костицын, Терещенко), 44:50 — 3:1. Клинкхаммер — 14 (бол., Постма, Зарипов), 52:26 — 3:2Вратари: Энрот — Подъяпольский (59:10)Штраф: 30 — 14Броски: 26 (12+7+7) — 35 (10+17+8)

    «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции (64 очка). Минское «Динамо» идет десятым на Западе (28 очков). 0

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