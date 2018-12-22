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    «Адмирал» крупно обыграл «Сибирь»

    КХЛ Адмирал Сибирь
    В Новосибирске состоялся матч аутсайдеров Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Адмирал»
    «Сибирь» — «Адмирал»
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    «Сибирь» выиграла у «Адмирала» со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились Никита Феоктистов, Константин Глазачев, Денис Вихарев и Сергей Коньков.

    У хозяев отличился Николай Демидов.

    «Сибирь» на Востоке занимает одиннадцатое место, «Адмирал» — тринадцатое.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Феоктистов — 2 (Кубат), 6:12 — 0:1. Глазачев — 10 (Вихарев, А. Стрельцов), 19:05 — 0:2. Демидов — 5 (мен.), 24:26 — 1:2. Вихарев — 5 (бол., Дьяков), 39:21 — 1:3. Коньков — 9 (Феоктистов), 54:55 — 1:4Вратари: Красиков — КрасоткинШтраф: 16-14Броски: 31 (4+12+15) — 33 (11+13+9)
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