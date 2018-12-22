ЦСКА победил СКА на «Газпром Арене»

Московскийодержал победу над питерским(4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей встречи голами отметились Линден Вей (13-я минута), Павел Карнаухов (23), Кирилл Капризов (29) и Янник Хансен (59).

Единственную шайбу петербуржцев забросил Никита Гусев (57).

Матч, который прошел на футбольной «Газпром Арене», посетили 67770 зрителей — это рекорд посещаемости лиги.

ЦСКА прервал серию из двух поражений и в Западной конференции оторвался от СКА на 7 очков.