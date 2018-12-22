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    ЦСКА победил СКА на «Газпром Арене»

    КХЛ ЦСКА СКА
    Московский ЦСКА одержал победу над питерским СКА (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    У победителей встречи голами отметились Линден Вей (13-я минута), Павел Карнаухов (23), Кирилл Капризов (29) и Янник Хансен (59).

    Единственную шайбу петербуржцев забросил Никита Гусев (57).

    Матч, который прошел на футбольной «Газпром Арене», посетили 67770 зрителей — это рекорд посещаемости лиги.

    ЦСКА прервал серию из двух поражений и в Западной конференции оторвался от СКА на 7 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Вей — 9 (Окулов), 13:00 — 0:1. Карнаухов — 2 (Светлаков), 23:19 — 0:2. Капризов — 16 (Вей, Григоренко), 29:32 — 0:3. Гусев — 11 (бол., Прохоркин), 57:43 — 1:3. Хансен — 4 (п.в.), 59:32 — 1:4Вратари: Хелльберг (58:04 — 59:32) — СорокинБроски: 19 (4+9+6) — 21 (4+10+7)Штраф: 11 — 13
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