«Автомобилист» разгромил «Торпедо»

«Автомобилист»
«Автомобилист»
В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я минута), Стефан Да Коста (32), Франсис Паре (40) и Евгений Чесалин (56, 58).
Единственную шайбу нижегородского клуба забросил Михаил Орлов (47).
«Автомобилист», набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 47 баллов, занимает седьмое место.
В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Сочи», а «Автомобилист» на своем льду примет «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Голы: Секстон — 17 (Кучерявенко), 9:01 — 0:1. Да Коста — 18 (бол., Вишневский, Доус), 31:58 — 0:2. Паре — 14 (Чесалин), 39:13 — 0:3. Орлов — 3 (Кейлоф), 46:24 — 1:3. Чесалин — 1 (Секстон, Кучерявенко), 55:38 — 1:4. Чесалин — 2 (Кучерявенко), 57:15 — 1:5Вратари: Костин — КоваржБроски: 23 (5+7+11) — 39 (18+15+6)Штраф: 8 — 2