«Автомобилист» разгромил «Торпедо»

Нижегородскоеуступило екатеринбургскому(1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Дэн Секстон (10-я минута), Стефан Да Коста (32), Франсис Паре (40) и Евгений Чесалин (56, 58).

Единственную шайбу нижегородского клуба забросил Михаил Орлов (47).

«Автомобилист», набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо», имея в активе 47 баллов, занимает седьмое место.

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Сочи», а «Автомобилист» на своем льду примет «Трактор».