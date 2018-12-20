«Спартак» по булллитам одолел «Салават Юлаев»

Московскийв серии буллитов одержал победу над(2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча у московского клуба отличился Максим Цыплаков (48). Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Артем Федоров.

Заброшенной шайбой за уфимцев отметился Захар Арзамасцев (31-я минута).

«Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» дома встретится с «Северсталью».