«Спартак» по булллитам одолел «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»
LiveSport.Ru
В основное время матча у московского клуба отличился Максим Цыплаков (48). Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Артем Федоров.
Заброшенной шайбой за уфимцев отметился Захар Арзамасцев (31-я минута).
«Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 баллов, занимает шестое место на «Востоке».
В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» дома встретится с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Арзамасцев — 2 (Умарк, Хартикайнен), 30:46 — 0:1. Цыплаков — 2 (Воронин, Кулик), 47:40 — 1:1Победный буллит: ФедоровВратари: Гудачек — Метсола (Кареев, 65:00)Броски: 24 (6+5+7+6) — 30 (4+9+14+3)Штраф: 37 — 20