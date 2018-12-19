«Трактор» в овертайме дожал «Торпедо»

«Трактор»
«Трактор»
В составе победителей отличились Кристиан Томас и Ник Бэйлен. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.
Шайбы нижегородцев на счету Энди Мили и Роберта Саболича.
«Трактор» продлил победную серию до трёх матчей, «Торпедо» потерпело второе поражение подряд.
«Трактор» набрал 39 очков и расположился на 8-м месте на Востоке. «Торпедо» с 47 баллами занимает шестую строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
Голы: Томас — 3 (бол., Бэйлен, Энлунд), 18:19 — 0:1. Миле — 11 (бол., Хольм, Варнаков), 31:42 — 1:1. Бэйлен — 5 (Энлунд, Рыбаков), 53:14 — 1:2. Саболич — 10 (бол., Боди, Галузин), 57:48 — 2:2. Карпухин — 1, 61:22 — 2:3Вратари: Галимов — ДемченкоБроски: 45 (9+20+15+1) — 30 (14+6+8+2)Штраф: 18 — 37