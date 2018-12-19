«Трактор» в овертайме дожал «Торпедо»

Нижегородскоепотерпело домашнее поражение от челябинского(2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Кристиан Томас и Ник Бэйлен. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.

Шайбы нижегородцев на счету Энди Мили и Роберта Саболича.

«Трактор» продлил победную серию до трёх матчей, «Торпедо» потерпело второе поражение подряд.

«Трактор» набрал 39 очков и расположился на 8-м месте на Востоке. «Торпедо» с 47 баллами занимает шестую строчку.