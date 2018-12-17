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    Игроки сборной России попали в символическую сборную Мирового кубка вызова

    Сборная России
    Стала известна символическая сборная Мирового кубка вызова, который состоялся в Канаде.

    Россияне стали вторыми на турнире
    Россияне стали вторыми на турнире
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    В команду лучших игроков вошли три хоккеиста сборной России U-18: голкипер Ярослав Аскаров, нападающий Илья Николаев и форвард Василий Подколзин, набравший 8 (3+5) очков.

    Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.

    Юниорская сборная России U-18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2.

    Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место. 0

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