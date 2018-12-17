Игроки сборной России попали в символическую сборную Мирового кубка вызова

Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.

Юниорская сборная России U-18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2.

Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место. 0