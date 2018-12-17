Игроки сборной России попали в символическую сборную Мирового кубка вызова

Россияне стали вторыми на турнире
fhr.ru
В команду лучших игроков вошли три хоккеиста сборной России U-18: голкипер Ярослав Аскаров, нападающий Илья Николаев и форвард Василий Подколзин, набравший 8 (3+5) очков.
Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.
Юниорская сборная России U-18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2.
Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место.
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Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.
Юниорская сборная России U-18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счетом 0:2.
Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место. 0