«Авангард» в овертайме одолел «Йокерит»

в домашнем матче, который прошел в Балашихе, одолел— 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В первом периоде единственную шайбу забросил форвард гостей Макс Вярн. Во втором игровом отрезке Алексей Емелин восстановил паритет. Спустя еще три минуты Вярн оформил дубль, вернув преимущество финской команде.

Впрочем, за пять минут до перерыва Денис Зернов вновь сравнял счет.

Третья 20-минутка прошла без голов, а в овертайме победу хозяевам принес гол Зернова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Вярн — 2 (Ниеми), 17:18 — 0:1. Емелин — 3 (бол., Чудинов, Семенов), 25:24 — 1:1. Вярн — 3 (Леписто), 28:28 — 1:2. Зернов — 11 (Михеев, Чудинов), 34:46 — 2:2. Зернов — 12 (Медведев, Михеев), 62:30 — 3:2Вратари: Бобков — ЗапольскиШтраф: 6 — 6Броски: 27 (5+10+11+1) — 31 (10+11+7+3)

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (55 очков), «Йокерит» идет третьим на Западе (53 очка). 0