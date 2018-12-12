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    КХЛ и НХЛ заключили новый меморандум о взаимопонимании

    КХЛ НХЛ
    КХЛ и НХЛ заключили новый меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба лиги.

    Лиги достигли договоренности
    Лиги достигли договоренности
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    «В соответствии со стратегией КХЛ был заключен обновленный вариант Меморандума о взаимопонимании контрактов между КХЛ и НХЛ с включением новым пунктов, касающихся несанкционированных переходов.

    В новом документе добавлен пункт о признании решений арбитражных органов обеих лиг и оказании содействия в их исполнении, а также закреплен порядок действий при заключении контрактов на будущий срок с игроками при действующем контракте в одной из лиг», — говорится в сообщении КХЛ. 0

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